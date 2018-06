Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr will für einen guten Zweck beim Haspa-Marathon antreten. Insgesamt elf Männer und eine Frau sollen bei dem Hamburger Stadtlauf am 23. April in drei Staffeln in voller Montur die rund 42 Kilometer lange Marathondistanz laufen. Das berichtete das "Hamburger Abendblatt" am Dienstag. Spendeneinnahmen, die die Hamburger Feuerwehr über eine Internetseite sammeln will, sollen an drei Hamburger Hilfsorganisationen gehen. Ziel sind 10 000 Euro.

Der Hamburger Marathon lockt jährlich tausende Sportler und regelmäßig bis zu 700 000 Zuschauer in die Hansestadt. In diesem Jahr haben sich etwa 14 000 Teilnehmer für den Lauf angemeldet. Mit Stephen Kiprotich aus Uganda ist erstmals ein Olympiasieger und Marathon-Weltmeister dabei.

Teilnehmerinfos Hamburg Marathon

Spendenseite