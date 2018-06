Hamburg (dpa/lno) - Das Musical "Tanz der Vampire" des Oscar-Preisträgers Roman Polanski kommt für fünf Monate zurück nach Hamburg. Das Musical wird zu seinem 20-jährigen Jubiläum im September 2017 seine Premiere im Stage Theater an der Elbe feiern, wie das Theater am Dienstag mitteilte. Es folge damit auf das Udo Jürgens Musical "Ich war noch niemals in New York". Die Uraufführung von "Tanz der Vampire" fand am 4. Oktober 1997 im Wiener Raimund Theater statt. Seither ist das Musical nach Angaben des Stage Theaters an der Elbe in 14 Ländern aufgeführt worden. Bereits von Dezember 2003 bis Januar 2006 war das Musical in der Neuen Flora in Hamburg.

Pressemitteilung Stage Theater an der Elbe