Hamburg (dpa/lno) - Ohne Nicolai Müller hat Fußball-Bundesligist Hamburger SV seine Vorbereitungen auf das Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach aufgenommen. Der 29 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler laboriere an einer Grippe, teilte der Nordclub am Mittwoch via Twitter mit. Zudem fehlte weiterhin Mergim Mavraj. Der Abwehrchef muss wegen eines in der vergangenen Woche erlittenen Sehnenanrisses voraussichtlich noch knapp einen Monat pausieren.

HSV-Mitteilung via Twitter