Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel sieht die Umsetzung der Bürgerverträge zur Unterbringung von Flüchtlingen weit weniger dramatisch als die Volksinitiative. "Das viele Rot entspricht nicht meiner Wahrnehmung der Situation", sagte er am Donnerstag im "Zeit"-Newsletter "Elbvertiefung" mit Blick auf das Ampel-Monitoring der Volksinitiative Hamburg für gute Integration. Danach werden von elf Bürgerverträgen nur vier korrekt umgesetzt.

Der Leiter des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge betonte dagegen: "Gemeinsam sind wir doch schon ziemlich weit vorangeschritten. Man muss ja auch bedenken, dass die Bürgerverträge langfristig ausgelegt sind, zum Teil bis 2020; nicht alles kann man innerhalb eines halben Jahres umsetzen." Es laufe auch nichts schief. Vielmehr müssten unterschiedlich harte Brocken bewältigt werden.

In Bergedorf beispielsweise fehle eine zweite Lärmschutzwand. "Für den Bau brauchen wir aber die Bahn." In Klein Borstel wiederum fehlten Kindergartenplätze. "Dort gibt es eine Zwischenlösung", sagte Sprandel. Mit Blick auf die von der Initiative gescholtene Stadtentwicklungsbehörde sagte er, dass sie die härtesten Brocken zu bewältigen habe. "In Rissen zum Beispiel muss für den Wohnungsbau mit Investoren, Grundeigentümern, Vermietern und Interessensgruppen gesprochen werden. Das geht nicht so schnell."

Generell habe er nichts gegen das Ampel-Monitoring. Es helfe dabei, den Überblick zu behalten und Transparenz zu schaffen. "In diesem Sinne ist das Ampel-Monitoring allerdings auch als politisches Instrument zu verstehen, mit welchem eine Seite Druck auf eine andere ausübt", sagte Sprandel.

Ampel zur Umsetzung der Bürgerverträge