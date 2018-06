Hamburg (dpa/lno) - Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer soll am Freitag in Hamburg-Neuwiedenthal alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben und dann geflohen sein. Der Mann habe nach einem Streit mit einer Bekannten mit seinem Lkw einen Gartenzaun gerammt und dann einem Wagen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte zunächst nur den geparkten Lastwagen sicherstellen, nicht aber den 47-Jährigen finden.

Polizeibericht