Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr hat am Samstag einen 13-jährigen Jungen befreit, der beim Klettern zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt war. Der Teenager war am Nachmittag in Hamburg-Hummelsbüttel von einem Ast abgerutscht und steckte in rund zweieinhalb Meter Höhe mit einem Bein zwischen zwei Baumstämmen fest, teilte die Feuerwehr Hamburg am Samstagabend mit. Die Baumstämme wurden mit pneumatischen Hebekissen auseinandergedrückt, der Junge per Rettungsgurt mit Sicherungsleinen abgeseilt. Ein Notarzt versorgte ihn mit Schmerzmitteln und einer kreislaufstabilisierenden Infusion. Anschließend kam der verletzte Junge in eine Kinderklink.

Pressemitteilung