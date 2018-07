Hamburg (dpa/lno) - Die Grünen-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, wollen bei der "Zeit"-Matinee morgen einen Einblick in ihre Wahlkampfstrategie geben. Nach Angaben der Wochenzeitung äußern sie sich in den Kammerspielen auch darüber, wie sie die Bürger bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen von der Grünen-Programmatik überzeugen wollen.

Göring-Eckardt und Özdemir waren Mitte Januar bei einer Urwahl zur Spitzenkandidatur als Sieger hervorgegangen. Özdemir hatte sich mit 35,96 Prozent und einem hauchdünnen Vorsprung von 75 Stimmen gegen den Kieler Landesminister Robert Habeck (35,74 Prozent) durchgesetzt. Göring-Eckardt als einzige weibliche Kandidatin bekam 70,6 Prozent Zustimmung. Beide gehören dem realpolitischen Flügel der Partei an.