Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat sich für eine stärkere Unterstützung von christlichen Flüchtlingen in Deutschland eingesetzt. Die Kirchen sollten viel aktiver auf ihre Glaubensgeschwister zugehen, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche am Sonntag im Hamburger Michel. Obwohl Flüchtlinge wegen ihrer Religionszugehörigkeit nicht unterschiedlich behandelt werden sollten, sei es die Aufgabe der Kirche, besonders gegenüber Glaubensgeschwistern Offenheit und Gastfreundschaft zu signalisieren. "Die christlichen Flüchtlinge haben keine Lobby und keine Anwälte außer uns", sagte Fehrs in ihrer Predigt vor rund 500 Zuhörern in der Hauptkirche St. Michaelis.