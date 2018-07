Hamburg (dpa/lno) - Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie haben die Wasserballer des SV Poseidon Hamburg in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit 8:7 (3:2, 1:2, 1:1, 3:2) besiegte das Team von Trainer Florian Lemke am Samstag in der Inselparkhalle den SC Neustadt/Weinstraße und verbesserte sich in der Gruppe B vorerst auf Platz fünf. Bester Werfer war Patrick Weik mit drei Treffern.

"Wir haben verdient gewonnnen", urteilte Lemke, der dennoch ziemlich unzufrieden war. "Das war kein glänzender Tag, wir lassen uns von Neustadt einschläfern. Die Pfälzer nehmen das Tempo raus, und wir verlieren unsere Linie, leider ein Rückfall in alte Zeiten."

Die Frauen des Eimsbütteler TV haben unterdessen auch ihr fünftes Auswärtsspiel in Serie verloren. Das Team von Trainer Henk Ronhaar unterlag bei Waspo 98 Hannover 8:10, bleibt aber Tabellenfünfter.

