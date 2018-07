Hamburg (dpa/lno) - Nachdem Fassadenteile des Hamburger Rathauses am Wochenende auf den Gehweg gestürzt sind, hat nun eine Spezialfirma die Schäden an dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude untersucht. Mit einem Kran ließen sich am Montag Steinmetze in gut 30 Meter Höhe bringen, um die Art und Dauer notwendiger Reparaturen abzuschätzen. Die bis zu 15 Zentimeter großen Steinbrocken waren am Samstag an drei Stellen in der Nähe eines Blitzableiters heruntergefallen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte daraufhin den Gehweg und ein Fahrstreifen zwischen dem Rathausmarkt und der Zufahrt zum Innenhof des Rathauses gesperrt.