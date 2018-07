Hamburg (dpa/lno) - Kurz vor dem Saisonstart in der German Football League (GFL) gibt es bei den Hamburg Huskies eine personelle Änderung auf der wichtigen Quarterback-Position. Statt Garrett Safron wird bei den "Schlittenhunden" John Uribe in der im April startenden Spielzeit den Angriff lenke. Das teilten die Hanseaten am Dienstag mit. Grund: Safron habe mit anderen GFL-Teams über ein Engagement gesprochen.

"So war eine vertrauliche Zusammenarbeit natürlich nicht mehr möglich", erklärte Huskies-Vorstand Martin Sieg. Daraufhin habe man sich um Uribe als Nachfolger bemüht, der zuletzt unter dem heutigen Huskies-Headcoach Sean Embree bei Vukovi Belgrad gespielt hatte und 2016 zum besten Offensivspieler Serbiens gekürt worden war.

"Als Sean Embree mich kontaktierte, war klar, dass ich nach Hamburg gehe", sagte der 26-Jährige. "Hier kann ich als Spieler den nächsten Schritt machen, da die GFL die stärkste Liga in Europa ist." Embree ist ebenfalls froh, Uribe im Team zu haben: "Er ist ein absoluter Teamplayer und die Spieler werden seinen Enthusiasmus lieben. Ich kann es nicht erwarten, ihn eine zweite Saison zu coachen."

Mitteilung Hamburg Huskies