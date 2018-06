Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Ausstieg von Mitgründer Lorenz Hampl Ende 2016 bekommt der Hersteller der Kultbrause Fritz-Kola zwei neue Mitgesellschafter. Bereits im Februar seien Florian Rehm aus der Jägermeister-Familie Mast und der Mineralwasser-Abfüller Dirk Lütvogt (Auburg Quelle) in das Unternehmen eingestiegen, teilte die Fritz Kulturgüter GmbH am Dienstag in Hamburg mit.

Mehrheitseigner mit zwei Dritteln der Anteile und geschäftsführender Gesellschafter bleibt der zweite Mitgründer Mirco Wolf Wiegert. Er hatte das Unternehmen gemeinsam mit Hampl 2002 gegründet und eine erfolgreiche Nischenproduktion von Kola, Schorlen und Limonaden aufgezogen, die vor allem in der jungen Großstadt-Szene viele Kunden fand. Das Unternehmen ist relativ klein; offizielle Umsatzzahlen gibt es nicht, doch dürften sie sich im einstelligen Millionenbereich bewegen.