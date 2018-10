Hamburg (dpa/lno) - In der Länderspiel-Pause müssen der Hamburger SV und der FC St. Pauli auf insgesamt neun Fußball-Nationalspieler verzichten. Die HSV-Profis Albin Ekdal, Gotoku Sakai, Michael Gregoritsch, Filip Kostic, Johan Djourou, Gideon Jung und Vasilije Janjicic sind in dieser und Anfang nächster Woche für ihre Auswahlteams in der WM-Qualifikation im Einsatz. Vom Zweitligisten St. Pauli treten in dieser Zeit der Norweger Mats Möller Daehli und der marokkanische Torjäger Aziz Bouhaddouz für ihre Heimatländer an.

"Wir hoffen natürlich, dass unsere Jungs mit Erfolgserlebnissen, vor allem aber ohne Blessuren wieder nach Hamburg zurückkehren", sagte HSV-Coach Markus Gisdol. Sein Stürmer Bobby Wood verzichtet hingegen wegen Rückenproblemen auf die Länderspiel-Reise mit den USA. Das Ergebnis einer eingehenden Untersuchung bei dem angeschlagenen Torjäger wird in dieser Woche erwartet.

