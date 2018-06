Hamburg (dpa/lno) - Ein 39-jähriger Mann, der Ende Januar in einem Hamburger Gerichtssaal eine Zeugin mit einer selbstgebastelten Waffe angegriffen hatte, könnte dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Das Hamburger Landgericht beschloss am Montag, sein Verfahren an eine Große Strafkammer zu überweisen, die eine solche Entscheidung treffen kann. Der vielfach vorbestrafte Mann hatte im Dezember 2015 die später im Gericht attackierte 25-jährige Frau geschlagen und bei seiner Festnahme einen Polizeibeamten angegriffen. Die Polizei stoppte ihn mit einem Beinschuss.

Dafür war er vom Amtsgericht bereits verurteilt worden, doch sowohl seine Anwälte als auch die Staatsanwaltschaft hatten Berufung eingelegt. In der ersten Verhandlung der Berufungsinstanz hatte der Mann am 31. Januar die Frau im Gericht angegriffen und zudem den Staatsanwalt am Hals verletzt. Wegen dieses Angriffs läuft gegen den 39-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung.