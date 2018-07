Hamburg (dpa/lno) - Für das kommende Schuljahr sind 9060 Kinder und Jugendliche aus 95 Nationen zum Besuch einer katholischen Schule in Hamburg angemeldet. Die Schülerzahl bleibe damit auf Vorjahresniveau (2016/17: 9088), teilte das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mit. Insgesamt gab es im laufenden Schuljahr in Hamburg eine Rekordzahl von 251 000 Schülern an den 375 staatlichen und 94 privaten Schulen.

Der Anteil katholischer Jungen und Mädchen an den 21 katholischen Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien betrage durchschnittlich 65 Prozent, der Rest habe eine andere oder gar keine Konfession, teilte das Erzbistum weiter mit. Eine Steigerung um mehr als sieben Prozent bei den Anmeldungen verzeichnete das Erzbistum bei den Vorschulen: 677 Kinder sind ab Sommer dort angemeldet, im Schuljahr zuvor waren es noch 632. Die größte Gruppe in Hamburgs katholischem Schulsystem sind die Grundschüler, knapp 4200 werden es 2016/17 sein.