Hamburg (dpa)- Die neue Serie "The Story of my Life" des Kölner TV-Senders Vox lässt Promi-Paare gemeinsam altern. In der Serie lassen sich Stars von Maskenbildnern 20 beziehungsweise 40 Jahre älter schminken, bevor sie mit ihrem ebenfalls gealterten Partner konfrontiert werden. Gezeigt werden unter anderem Lilly und Boris Becker, Rebecca Mir und Massimo Sinató sowie die Hamburger Nathalie Volk und Frank Otto. Die Moderation der Show übernimmt Désirée Nosbusch, die sich nach längerem wieder im deutschen Fernsehen zeigt. "Ich hatte eigentlich schon meinen Abschied vom TV geplant, weil ich mich mit keinem Format identifizieren konnte", sagte Nosbusch am Mittwoch in Hamburg. "The Story of my Life" sei aber eine Erfahrung, die sie nicht missen wolle.