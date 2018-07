Hamburg (dpa) - Tommy Haas wird beim Hamburger Rothenbaum-Turnier im Juli ein Show-Match gegen den früheren Wimbledonsieger Michael Stich bestreiten. Ob der 38 Jahre alte gebürtige Hamburger in seinem Abschiedsjahr auf der ATP-Tour auch im regulären Einzel-Wettbewerb an den Start geht, ist nach Angaben der Veranstalter noch offen.

"Durchaus möglich, dass er nach unserem Legendenmatch auch noch bei den Profis startet. Das wird sich aber voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden", wurde Turnierdirektor Michael Stich am Freitag in einer Mitteilung der German Open zitiert. Eine Wildcard für die Sandplatz-Veranstaltung vom 24. bis 30. Juli ist für Haas in jedem Fall reserviert. Das Match gegen Stich ist am 23. Juli.

Haas will nach zahlreichen Verletzungspausen und Operationen in diesem Jahr seine Tennis-Karriere beenden, hatte aber stets betont, bei den Turnieren in Deutschland noch einmal spielen zu wollen. Für München, Halle und Stuttgart hat die ehemalige Nummer zwei der Welt bereits zugesagt.

