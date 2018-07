Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Hochbahn hat am Freitag bei einem Rundgang mit Spekulationen um einen Untergrundbahnhof in Steilshoop aufgeräumt. "Faktisches, Gehörtes und Gelesenes vermischt sich oft. Das sorgt dafür, dass solch ein Mythos so lange bestehen kann", sagte Historiker Daniel Frahm, der die Gerüchte im Auftrag des Unternehmens aufgearbeitet hatte. Bereits "die Grundidee der Siedlung hatte keine Schnellbahn vorgesehen."

Zu einem angeblichen Untergrundbahnhof hatten die Hochbahn zuvor rund 70 Hinweise von Bürgern erreicht. Bereits seit mehr als 40 Jahren wird regelmäßig über einen vermeintlichen Geheimbahnhof diskutiert. Um die These zu entkräften machte die Hochbahn neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung auch Probebohrungen. "Es gibt wenige Gerüchte, die sich so lange halten", sagte Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. "Nur Loch Ness."

Zu dem Rundgang an der Ladenpassage unter einer großen Straße kamen auch zahlreiche interessierte Bürger.