Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Panthers und der FC Fortis Hamburg stehen im Halbfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft. Titelverteidiger Panthers hat sein Viertelfinalspiel am Samstag beim SV Pars Neu-Isenburg souverän mit 11:0 (3:0) gewonnen. Der FC Fortis setzte sich in der Runde der besten acht Teams beim FC Karbach mit 6:3 (3:0) durch. Im Halbfinale (15./16. April) müssen die beiden Hamburger Clubs erneut reisen. Die Panthers haben es mit Jahn Regensburg zu tun, der FC Fortis muss beim VfL 05 Hohenstein-Ernstthal antreten. Das Endspiel findet am 29. oder 30. April statt.

