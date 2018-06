Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben sich mit einem weiteren Pitcher verstärkt. Der Italiener Gianny Fracchiola werde sich dem Baseball-Bundesligisten für mindestens ein Jahr anschließen, teilten die Hanseaten am Montag mit. Der 25-Jährige ist neben dem Schweden Jakob Claesson als Starting Pitcher im ersten Spiel eines Doppelspieltages vorgesehen.

"Wir sind jetzt in der guten Situation, dass wir von Spiel zu Spiel entscheiden können, wer von beiden startet und wer im Verlauf der Partie als neuer, frischer Pitcher eingewechselt werden kann", sagte Headcoach Jens Hawlitzky. Fracchiola war schon vor zwei Jahren in der Bundesliga für die Regensburg Legionäre im Einsatz. Mit dem Süd-Bundesligisten gastierte er 2015 im Rahmen der Viertelfinal-Playoffs in der Hansestadt.

Vereinsnews