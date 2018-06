Hamburg (dpa/lno) - Bei Schweißarbeiten ist am Dienstag eine Lagerhalle am Rande der Hamburger Hafencity in Brand geraten. Das Dach habe auf einer Länge von etwa 20 Metern gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Arbeiter wurden aus dem Gefahrenbereich gerettet. Die Feuerwehr war mit 45 Mann im Einsatz und brauchte anderthalb Stunden, um den Brand zu löschen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin, weil Teile des Daches abgenommen werden mussten. Die leerstehende 100 mal 40 Meter große Halle sollte umgebaut werden. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar.

Pressemitteilung