Hamburg (dpa/lno) - Das St. Pauli Museum präsentiert ab Freitag eine neue Sonderausstellung über "St. Paulis starke Frauen". Der Stadtteil sei vor allem durch die leichten Mädchen und die starken Jungs bekannt geworden, nun sei es an der Zeit, auch mal die starken Frauen zu zeigen, sagte Museums-Vorstand Jürgen Henke am Donnerstagabend bei der Vernissage. Die Ausstellung zeigt auf 160 Quadratmetern die Geschichten von 18 starken Frauen, die den Stadtteil St. Pauli vom Mittelalter bis heute entscheidend mitgeprägt haben. Auf Tafeln und in einem Film werden Porträts von Geschäftsfrauen, Prostituierten, Künstlerinnen und Politikerinnen gezeigt, darunter etwa die Gräfin Heilwig, die laut Museum als Begründerin des Klosters im heutigen Sankt Pauli gilt.

"Die Auswahl war natürlich sehr schwer", macht Henke deutlich. Deshalb haben Besucher die Möglichkeit während der Ausstellung die von April bis September im Museum zu sehen sein wird, weitere "starke Frauen" ins Gespräch zu bringen, die das Museum dann eventuell mit in die Sammlung aufnimmt.

Eve Champagne, die als Burlesque-Tänzerin auf St. Pauli arbeitet, ist mit 32 Jahren die jüngste der "Starken Frauen". "Ich war wirklich gerührt, als ich erfahren habe, dass ich eine der ausgewählten Frauen bin", so Champagne. "Im 21. Jahrhundert wurde es auch mal Zeit, dass es endlich eine Ausstellung für die starken Frauen in St. Pauli gibt."

Homepage des St. Pauli Museums