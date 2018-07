Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nahezu in Bestformation antreten. "Aaron Hunt ist für das Köln-Spiel noch keine Option, aber alle anderen Spieler werden wohl zur Verfügung stehen", sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr). Er rechnet auch mit den Nationalspielern Gotoku Sakai (Japan) und Albin Ekdal (Schweden), die gerade erst von Länderspielen zurückgekehrt sind. "Da müssen wir abwarten, wie sie die Reise verkraftet haben."

Siebeneinhalb Wochen nach dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale erwarten die Rothosen die Kölner erneut in der Hansestadt. Die Partie im 57 000 Plätze bietenden Volksparkstadion ist so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch Restplätze im VIP-Bereich.

"Die Rahmenbedingungen stimmen, alles ist angerichtet für ein tolles Spiel. Und natürlich wollen wir daheim auch wieder gewinnen", betonte Gisdol. Unter dem ehemaligen Coach von 1899 Hoffenheim haben die Norddeutschen zuletzt zu alter Heimstärke zurückgefunden. Mit einem weiteren Dreier könnte der HSV den Relegationsplatz verlassen.

Gisdol erwartet, dass seine Akteure "weiterhin konsequent und konzentriert" an einem Strang ziehen, um den Klassenverbleib zu sichern. Immerhin stehe eine englische Woche auf dem Programm. "In so einer wichtigen Phase kurz vor Saisonschluss ist es wichtig, eine extrem gute Einheit zu bilden", sagte der 47-Jährige. Und ergänzte: "Jeder muss sich bewusst sein, um was es geht."

