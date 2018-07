Hamburg (dpa/lno) - Nach der Brandstiftung an mehreren Polizei-Fahrzeugen hoffen die Hamburger Ermittler mit Hilfe einer sichergestellten Trittleiter den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Leiter sei offenbar schon mehrere Tage vor der Tat am vergangenen Montag auf einem Marktgelände neben dem Tatort im Stadtteil Eimsbüttel abgestellt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Die Polizei veröffentlichte ein Foto einer vergleichbaren Trittleiter und bat Zeugen, die vor der Tat Personen mit einer solchen Leiter gesehen haben, sich zu melden.

Vermutlich waren die unbekannten Täter am frühen Montagmorgen mit der Leiter über die Grundstücksmauer des Polizeigeländes geklettert. Dort setzten sie einen Mannschaftswagen in Brand. Das Feuer griff auf andere Fahrzeuge über. Vier Mannschaftswagen brannten vollständig aus, zwei weitere Transporter und zwei zivile Funkstreifenwagen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach einer ganz groben Schätzung sei ein Sachschaden von gut 100 000 Euro entstanden, sagte die Sprecherin. Auf einem linken Online-Portal war am Dienstag ein Bekennerschreiben von Gegnern des für Juli geplanten G20-Gipfels in Hamburg aufgetaucht.

Polizeimitteilung mit Foto