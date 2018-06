Berlin (dpa) - Die Hamburger Schauspielerin Susan Sideropoulos (36, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten") hat eigenen Angaben zufolge immer wieder mit Fake-Accounts in sozialen Netzwerken zu kämpfen - also Seiten, auf denen sich fremde Menschen als sie ausgeben. Ein Fall, in dem jemand Fotos von ihrem echten Profil auf das falsche kopiert hat, ist ihr besonders unangenehm in Erinnerung geblieben: "Die Person hat viele meiner Freunde angefragt. Ich musste dann alle einzeln anschreiben und erklären, dass ich das nicht bin!", sagte Sideropoulos in einem am Mittwoch auf "Bild.de" veröffentlichten Interview. Die Situation sei "gruselig" gewesen. Erst als sie den Unbekannten angeschrieben und mit ihrem Anwalt gedroht habe, sei der Account gelöscht worden.

"Bild.de"-Interview