Soltau (dpa) - Im Prozess gegen die Mutter von Model und Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk (20) ist die 47-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Richterin am Amtsgericht Soltau befand sie am Donnerstag des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses für schuldig. Sie verurteilte die Angeklagte zu 140 Tagessätzen von jeweils 70 Euro und folgte damit im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt der Pädagogin hatte auf Freispruch plädiert und kündigte an, in die nächste Instanz zu gehen. Die Lehrerin hatte ihre Tochter im Januar 2016 zum Dschungelcamp nach Australien begleitet. Laut Anklage hatte sie sich krankschreiben lassen, nachdem sie zuvor vergeblich einen Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht eingereicht hatte.

