Hamburg (dpa/lno) - Die pro-europäische Bürgerinitiative "Pulse of Europe" findet in Hamburg wachsende Resonanz. Am Sonntag versammelten sich auf dem Rathausmarkt nach Schätzungen der Polizei in der Spitze bis zu 1000 Menschen, um für ein demokratisches Europa zu demonstrieren. Sie schwenkten Europa-Fähnchen und blaue Luftballons und bekundete so ihren Zustimmung zur europäischen Idee. Die Zahl der Kundgebungsteilnehmer am letzten März-Wochenende hatte die Polizei mit 800 angegeben.

Seit Wochen schon versammeln sich EU-Anhänger jeweils am Sonntag in zahlreichen europäischen Städten, um für ein friedliches und geeintes Europa ohne Grenzen zu demonstrieren. Die Teilnehmer machen sich stark für die Achtung der Menschenwürde, für Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Auslöser der Bewegung waren der Brexit und das Erstarken nationaler Kräfte.

Mit den Demonstrationen wollen die Befürworter der EU sichtbare Zeichen gegen die drohende Zersplitterung der europäischen Staatengemeinschaft setzen. In Frankfurt am Main, wo die Bewegung für ein starkes demokratisches Europa Anfang des Jahres gegründet wurde, kamen nach Polizeiangaben am Sonntag ebenfalls rund 1000 Menschen zusammen, in Berlin waren es einige tausend.

