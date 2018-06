Berlin (dpa) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz hat seine Partei vor einer Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl gewarnt. "Wer in Deutschland regieren will, muss vorher beweisen, dass er dazu in der Lage ist", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Nur wer ein klares Bekenntnis zur weiteren Integration Europas und zur Nato abgebe, könne Teil einer Bundesregierung werden. Bei der Linken habe eine solche Klärung noch nicht stattgefunden.

Das Ergebnis der Saarland-Wahl wertete Scholz auch als Votum gegen Rot-Rot: "Sicherlich hat die Sorge, welchen Einfluss der frühere Ministerpräsident (Oskar) Lafontaine auf das Landesgeschehen haben könnte, bei vielen Wählern eine Rolle gespielt." Der stellvertretende Parteichef bekräftigte das Ziel der SPD, bei der Bundestagswahl stärkste Partei zu werden und die Regierung zu führen. Zugleich dämpfte er Hoffnungen auf eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP. "Ich bin mir gar nicht sicher, ob die FDP im nächsten Bundestag vertreten sein wird", sagte Scholz.