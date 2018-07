Hamburg (dpa/lno) - Die Wasserballer des SV Poseidon Hamburg haben in der Gruppe B zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde eine Überraschung verpasst. Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SVV Plauen unterlag die Mannschaft von Trainer Florian Lemke am Samstag in der Inselparkhalle mit 8:11 (2:2, 2:0, 1:5, 3:2), bot den Gästen trotz des Fehlens der gesperrten Stammspieler Michael Hahn, Claudio Sambito und Philipp Barenberg aber bis zur Halbzeit Paroli.

"Das Überzahlspiel lief nicht optimal", stellte Lemke anschließend allerdings fest, dessen Team 13 Chancen während der Zeitstrafen für Plauen nur drei zu Toren nutzen konnte. Trotz der Niederlage gehen die Hamburger von Rang fünf aus in die Playdowns, die am 29. April beginnen. Gegner ist dann die SV Krefeld 72 oder der SSV Esslingen.

