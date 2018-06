Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit haben bestürzt auf den Sprengstoffanschlag in einer U-Bahn der Hamburger Partnerstadt St. Petersburg reagiert. "Schreckliche Nachrichten aus unserer Hamburger Partnerstadt #StPetersburg. Mein Mitgefühl gilt allen Opfern und ihren Familien", twitterte Veit am Montag von der Europakonferenz der Präsidenten der Landtage, des Bundestags und des Bundesrats in Brüssel. Scholz (SPD) erklärte in Hamburg: "Mit großer Bestürzung sehen wir die Bilder der Explosion in der Metro von Sankt Petersburg. Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieses furchtbaren Anschlags und ihren Angehörigen." Hamburgs Partnerstadt Sankt Petersburg könne "auf unsere volle Unterstützung bauen".

Bei der Explosion wurden nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass mindestens zehn Menschen getötet und etwa 20 Menschen verletzt. Veit und Scholz wollen eigentlich am Mittwoch aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit St. Petersburg in der russischen Stadt die "14. Deutsche Woche" eröffnen. Ob die Reise tatsächlich stattfindet, war am Montagnachmittag unklar.