Hamburg (dpa/lno) - Es soll das "Herzstück der Hafencity" in Hamburg werden: Das französische Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco feierte am Dienstag den ersten Spatenstich für das südliche Überseequartier, eines der größten Bauvorhaben der Hansestadt. "Das Überseequartier wird ein Herzstück der Hafencity, ein offener und belebter Stadtraum", sagte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Bis 2021 soll auf dem Areal ein Einkaufsquartier mit 80 500 Quadratmetern Verkaufsfläche und 200 Läden entstehen. Außerdem sind drei Hotels, 400 Wohnungen sowie Büros geplant. Unibail-Rodamco will rund 960 Millionen Euro investieren. Die Händler in der City und die Initiative "Lebenswerte Hafencity" sehen das Vorhaben skeptisch.

