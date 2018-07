Hamburg (dpa/lno) - Am ersten Tag des G20-Gipfels in Hamburg können Mitarbeiter des Nivea-Herstellers Beiersdorf von zu Hause aus arbeiten - oder von irgendwo anders außerhalb des Unternehmens. Die rund 2500 Beschäftigten könnten damit am 7. Juli angesichts der erwarteten Absperrungen und Demonstrationen vermeiden, in Staus festzustecken, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

"Der Konzern nutzt den "Ausnahmezustand" des G20-Gipfels am Hauptsitz Hamburg, um flexibles Arbeiten für die gesamte Belegschaft erlebbar zu machen." Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor über die Regelung berichtet. Die Beiersdorf-Zentrale hat ihren Sitz im Stadtteil Eimsbüttel. Der "Homeoffice"-Tag gelte grundsätzlich für alle Mitarbeiter der Beiersdorf AG und des internen Unternehmens Beiersdorf Shared Services, hieß es - vom Vorstand bis zum Servicemitarbeiter. "Wir wollen flexibles Arbeiten für jeden erlebbar machen", erklärte Personalvorstand Zhengrong Liu. Bei Beiersdorf gebe es bereits mehr als 300 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. "Mit einem Homeoffice-Tag für jeden wollen wir erstmals auf breiter Front Erfahrungen sammeln." Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 17 000 Mitarbeiter.

Zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg wollen Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländern anreisen, darunter der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump.