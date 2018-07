Itzehoe (dpa/lno) - Die Hauptzollämter Kiel und Itzehoe wollen heute ihre Jahres-Bilanz für Schleswig-Holstein präsentieren. Die rund 1600 Mitarbeiter der beiden Behörden sind unter anderem für die Sicherung der Belange der Europäischen Union und Deutschlands an den Außengrenzen zuständig. Zu den Schwerpunkten ihrer Kontrollaufgaben gehören neben dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel auch die Küsten und Seehäfen im Bereich der Inseln und Halligen in der Deutschen Bucht, in der Ostsee, der Elbe und dem Nord-Ostsee-Kanal.