Hamburg (dpa) - Der 77 Jahre alte Firmengründer Günther Fielmann soll bis Ende Juni 2020 an der Spitze von Deutschlands größter Optiker-Kette Fielmann stehen. Sein auslaufender Vertrag als Vorstandschef sei um drei Jahre verlängert worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in Hamburg.

Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Capital" (Mai-Ausgabe) über einen entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats berichtet. "Wir sind überzeugt, dass er die Geschicke der Fielmann AG gewohnt erfolgreich leiten wird", kommentierte Aufsichtsratschef Mark K. Binz demnach die Vertragsverlängerung mit Günther Fielmann.

Als dessen Nachfolger ist sein Sohn Marc vorgesehen. Der 27-Jährige war Anfang 2016 in den Vorstand eingetreten und ist dort verantwortlich für das Marketing.

