Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Tourismusverband hat an die Bürger der Hansestadt appelliert, sich beim G-20-Gipfel Anfang Juli für den Weltfrieden einzusetzen. "Wir sollten zeigen, wofür wir stehen", sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes, Norbert Aust, am Montag. Hamburg sei eine weltoffene und tolerante Stadt mit einer hohen Willkommenskultur. "Das soll auch so bleiben."

Das Ziel, in Frieden zusammenzuleben, sei noch nicht erreicht, sagte Aust. "Das geht aber nicht mit Gewalt. Das erzeugt nur Gegengewalt", mahnte der Geschäftsführer der Schmidt-Theater an der Reeperbahn. Dennoch müsse den G-20-Regierungschefs deutlich gemacht werden, wo sie versagt haben - "mit friedlichen Antworten", ergänzte Aust.

