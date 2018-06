Hamburg (dpa/lno) - Die Olympia-Siegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sehen sich in der Vorbereitung auf die Beachvolleyball-Saison auf einem guten Weg: "Alles läuft nach Plan, und wir werden auf jeden Fall in Münster dabei sein, das steht jetzt schon fest", teilte das Duo am Donnerstag via Facebook mit und entkräftete Befürchtungen, dass ein Start am 6. und 7. Mai in Münster wegen der Nachwirkungen von Ludwigs Schulter-Operation verschoben werden müsse.

Ludwig/Walkenhorst wollten am Donnerstag nach Los Angeles fliegen, um in den Vereinigten Staaten mit dem US-Duo Kerri Walsh/April Ross sowie den Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova zu trainieren. "Danach haben wir noch einmal eine Woche zu Hause, und in Münster beginnt für uns endlich die Saison. Wir können es kaum abwarten", teilten die Führenden der Weltrangliste weiter mit.

Ludwig/Walkenhorst auf Facebook