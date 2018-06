Hamburg (dpa/lno) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof Anzeige erstatten wollen - und ist prompt festgenommen worden. Der 55-Jährige sei in der Nacht auf Donnerstag auf der Wache erschienen, um eine Strafanzeige wegen einer angeblichen Körperverletzung zu erstatten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurden auch die Personalien des 55-Jährigen überprüft und es wurde festgestellt, dass er wegen Schwarzfahrens mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann hatte eine Geldstrafe nicht gezahlt. Nun muss er als Ersatzfreiheitsstrafe 45 Tage in Untersuchungshaft verbringen.