Hamburg (dpa/lno) - Ein Reetdachhaus hat am Donnerstagabend in Hamburg-Wilhelmsburg gebrannt und die Sicht für Autofahrer auf der A1 gestört. Da das Gebäude einzustürzen drohte, gestaltete sich das Löschen für die Feuerwehr schwierig, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. 37 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Autofahrer auf der A1 hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

