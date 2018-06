Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Panthers sehen sich im Halbfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft am Samstag bei Jahn Regensburg in der Favoritenrolle. "Bisher standen wir viermal im Halbfinale und haben immer gewonnen. Diese Serie wollen wir natürlich fortführen. Mit der Erfahrung, die wir auch international gesammelt haben, sehen wir uns dafür gut gewappnet", sagte Yalcin Ceylani. Der Torwart des Titelverteidigers hätte das Spiel "am liebsten im Finale gehabt".

Beim zweiten Hamburger Halbfinalisten, dem FC Fortis, sorgte ein anonymer Brief für Ärger. Das Team muss am Samstag beim VfL 05 Hohenstein-Ernstthal antreten. Den Hamburgern wurde mitgeteilt, "dass die Schiedsrichter schon bestochen sind und wir mit unserer Safttruppe eh keine Chance haben", zitierte Kapitän Ali Yasar aus dem Schreiben.

Der FC Fortis sieht sich in dem Duell mit den Sachsen als Außenseiter. "Wir werden denen das Leben so schwer wie möglich machen und versuchen, das Wunder möglich zu machen. Es wäre ein Traum für uns, das Finale in Hamburg zu spielen", sagte Yasar.

