Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg gelungen. Die abstiegsgefährdeten Hamburger gewannen am Ostersonntag durch ein Tor von Christopher Buchtmann (87. Minute) mit 1:0 (0:0) gegen die Würzburger Kickers. Die Hanseaten haben mit 32 Punkten die Abstiegsränge verlassen.

Die Würzburger sind nach 29 Spieltagen punktgleich, haben aber in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen. St. Paulis Cenk Sahin (34.) hatte die erste Chance, doch Torwart Jörg Siebenhandl war zur Stelle. Im Gegenzug traf Marco Königs vor 29 546 Zuschauern das Außennetz. Lennart Thy (86.) vergab für Hamburg eine weitere Möglichkeit.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit den absoluten Willen gezeigt, dass wir den Lucky Punch wollen", sagte Kapitän Sören Gonther. Auch Trainer Ewald Lienen sprach von einem verdienten Sieg: "Wir haben in der ersten Halbzeit bescheiden gespielt, haben das in der zweiten Hälfte aber korrigiert und viel mehr Druck gemacht. Wichtig war, dass wir die Geduld behalten haben, hinten sicher standen und weiter Fußball gespielt haben".

Auch Lasse Sobiech ist davon überzeugt, dass dieser Sieg im Kampf um den Klassenverbleib von großer Bedeutung sein wird: "Wir haben nun andere Mannschaften wie Würzburg mit in den Abstiegskampf gezogen. Jetzt müssen einige Mannschaften um den Klassenerhalt bangen, die damit vor einigen Wochen noch nicht gerechnet hätten." Torschütze Buchtmann sagte voller Zuversicht: "Wenn wir so weiter machen, schaffen wir die Mammutaufgabe Klassenerhalt". Das nächste Spiel des FC St. Pauli findet am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf statt.

Spielplan FC St. Pauli