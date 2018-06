Hamburg (dpa/lno) - Nachdem drei Männer in der Nacht zum Sonntag mit Stichverletzungen in einem Hamburger Krankenhaus aufgetaucht sind, ermittelt die Polizei. Die Verletzten im Alter von 25 bis 31 Jahren wollten nicht sagen, woher die Verletzungen stammten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Wahrscheinlich seien die drei Männer zuvor an einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Stadtteil St. Pauli beteiligt gewesen. Lebensgefahr bestand nicht. Zwei der Verletzten waren im Altonaer Kinderkrankenhaus erschienen, um sich dort verarzten zu lassen. Der dritte Mann war von dort eigenständig in ein anderes Krankenhaus weitergefahren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.