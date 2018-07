Hamburg (dpa/lno) - Die Obstbauern an der Elbe bangen vor eisigen Temperaturen in den kommenden Nächten. "Unsere Beregnungsanlagen zum Frostschutz sind ab dem 1. April einsatzbereit", sagte Ulrich Harms aus dem Vorstand des Bauernverbands Hamburg am Dienstag, "und sie stehen bis Juni parat".

Lkw-Motoren treiben die fest installierten Sprenkler an, um Apfel-, Birnen- oder Steinobstbäume zu berieseln, sobald das Thermometer unter Null Grad anzeigt. So könne die Temperatur der Blüten hoch genug gehalten werden, um die Pflanzen zu schützen. Der Einsatz lässt sich laut Bauernverband aber immer schwieriger planen. Ein Grund dafür sei der Klimawandel. In den kommenden Nächten erwarten Meteorologen in Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.