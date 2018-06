Hamburg (dpa/lno) - Die Herkunft eines Skorpions, der eine Frau in einem Hamburger Hotel in den Zeh gestochen hat, bleibt rätselhaft. Die 35-Jährige und ihr Freund hätten angegeben, sie seien nicht auf einer exotischen Auslandsreise gewesen und hätten das giftige Tier definitiv nicht mitgebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. "Es hat sich auch niemand gemeldet, der einen Skorpion vermisst." Die 35-Jährige sei nur kurz im Krankenhaus gewesen und dann in ihre Heimatstadt Frankfurt/Main abgereist.

Die Frau hatte am Donnerstagmorgen, als sie nach eigenen Angaben ihre Schuhe anziehen wollte, einen Widerstand und kurz darauf einen stechenden Schmerz gespürt. Als sie den Schuh ausschüttelte, sei das giftige Tier zum Vorschein gekommen. Mit einem Becherglas habe sie den Skorpion festgehalten, teilte die Feuerwehr mit. Notfallsanitäter versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr transportierte den etwa vier Zentimeter langen Sandskorpion ins Tierheim, das ihn bereits weitervermitteln konnte. Ein Spezialist für solche Arten in Hamburg-Bergedorf kümmere sich jetzt um das Spinnentier, sagte ein Sprecher des Tierheims. Er bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Es komme immer wieder vor, dass Spinnen oder auch Geckos unbeabsichtigt von einer Reise nach Amerika oder Afrika mitgebracht würden. Die Tiere schlüpten in Schuhe oder Gepäck und reisten als "blinde Passagiere" mit nach Hamburg. Das Tierheim hat einen speziellen Gefahrtierbereich für solche Exoten. Derzeit halten sich dort eine Vogelspinne und mehrere Riesenschlangen auf. Eine Boa contrictor warte schon seit über drei Jahren auf einen neuen Besitzer.