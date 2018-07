Hamburg (dpa/lno) - Zwei Wochen nach einem Überfall auf einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Bramfeld fahndet die Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den drei Tätern. Zwei Mitarbeiter hatten die Männer am 9. April kurz vor Ladenschluss zum Verlassen des Supermarktes aufgefordert, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Daraufhin verdeckte einer der Täter sein Gesicht mit einem Schal, zog eine Waffe und feuerte einen Schuss ab, der einen der Mitarbeiter an der Hand traf. Dann schlossen die Täter die beiden Angestellten sowie eine weitere 34-jährige Mitarbeiterin im Büro des Marktes ein und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

