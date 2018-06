Hamburg (dpa/lno) - Hätten nur die in Hamburg und Schleswig-Holstein wahlberechtigten Franzosen zu entscheiden gehabt, wäre Emmanuel Macron schon im ersten Wahlgang Frankreichs neuer Präsident geworden. Nach vorläufigen Zahlen der Botschaft in Berlin haben sich am Sonntag im Hamburger Generalkonsulat fast 55 Prozent der Wähler für den pro-europäischen, sozialliberalen Ex-Wirtschaftsminister entschieden. Danach folgten der Linksaußen-Politiker Jean-Luc Melenchon mit etwa 14 Prozent und sein konservativer Widersacher François Fillon mit rund 13,5 Prozent. Keine Chance hatte in Hamburg und Schleswig-Holstein die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Sie kam auf nur rund 3,5 Prozent.

Von den 4403 Wahlberechtigten in Hamburg und Schleswig-Holstein machten den Angaben zufolge 2561 Franzosen bei der Präsidentenwahl mit. Das entspricht einer Beteiligung von rund 58 Prozent. Das ist deutlich weniger als in Frankreich, wo die Wahlbeteiligung bei etwa 78 Prozent lag und das Ergebnis auch deutlich anders ausgefallen ist. Denn tatsächlich muss Macron am 7. Mai in einer Stichwahl gegen Le Pen antreten. Nach den fast vollständigen Ergebnissen der ersten Runde kam Macron auf knapp 23,9 Prozent, seine Kontrahentin auf 21,4 Prozent.

Wahlergebnisse Deutschland