Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs staatliche Schulen verzeichnen bei den Erst- und Fünftklässlern einen Anmelderekord. Im nächsten Schuljahr kommen insgesamt 14 253 Kinder in die erste und 13 682 in die fünfte Klasse, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag sagte. Das seien 189 beziehungsweise 555 Kinder mehr als im Jahr zuvor. Sowohl bei den Erst- als auch bei den Fünftklässlern kämen 95,8 Prozent aller Kinder an die Schule, die sie sich ausgesucht hätten. Bei den Erstklässlern seien dies 0,9 Punkte weniger als im Schuljahr 2016/2017.

Schulsenator Rabe verwies auf die einerseits insgesamt steigende Schülerzahl und andererseits auf die gesetzliche Pflicht und pädagogische Notwendigkeit, keine zu großen Klassen entstehen zu lassen. Im kommenden Schuljahr liege die durchschnittliche Klassengröße für die ABC-Schützen in sozial schwierigen Stadtteilen bei 18,7 und in allen anderen Stadtteilen bei 22,6. Bei den fünften Klassen liege sie bei den Stadtteilschulen bei durchschnittlich 22,2 und bei den Gymnasien bei 27,8 Kindern.