Hamburg (dpa/lno) - Nach der 32. Auflage des Hamburg-Marathons ist auf Facebook eine Diskussion über den Weltrekord eines Läufers im Business-Anzug entbrannt. Nachdem der Bayer Felix Mayerhöfer (Kronach) am Sonntag in der Hansestadt in 2:42:59 Stunden das Ziel erreicht hatte und als neuer Weltrekord-Inhaber gefeiert wurde, beansprucht mittlerweile Jon-Paul Hendriksen die Bestmarke für sich. Der Hamburger war, wie Fotos belegen, ebenfalls im Anzug unterwegs. Und er war elf Sekunden vor Mayerhöfer im Ziel angekommen.

Für den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde muss Hendriksen allerdings nachweisen, dass er die komplette Strecke in Hamburg auch tatsächlich im Anzug zurückgelegt hat. Dafür sucht der gebürtige Neuseeländer nun nach weiteren Beweis-Bildern.

Hendriksen via Facebook