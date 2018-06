Bad Bramstedt (dpa/lno) - Die Gefahren durch gewaltbereite Demonstranten beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg lassen sich nach Ansicht von Bundespolizei-Direktionspräsident Bodo Kaping bisher nur schwer einschätzen. "Die Gewaltbereitschaft, insbesondere der linksextremistischen Szene, nehmen alle Experten ernst", sagte Kaping, der vor einem Jahr am 1. Mai 2016 die Leitung der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt übernahm. Zum G20-Gipfel stelle sich die Bundespolizei besonders darauf ein, die Anreise bekannter Gewalttäter aus Skandinavien zu verhindern beziehungsweise sie zu beobachten. "Wir werden unsere Grenzüberwachung verstärken und setzen natürlich auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten."

