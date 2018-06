Hamburg (dpa) - Das Tragen von Rettungswesten an Bord von Wasserfahrzeugen sollte zur gesetzlichen Pflicht werden, fordern Seeunfall-Ermittler. Außerdem sollte die Ausrüstung mit Rettungswesten für alle Boote Pflicht werden. Bislang müssen nur Charterboote mit Rettungsmitteln ausgestattet sein. Anlass für die Forderungen ist der Tod eines Seglers im September 2015 vor Rostock, der auf Leichtsinn zurückzuführen ist.

Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in ihrem Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Mann hatte durch eine plötzliche Bootsbewegung das Gleichgewicht verloren, war in die Ostsee gestürzt und ertrunken. Er hatte wie alle Segler auf der gecharterten Jacht keine Rettungsweste getragen.

Bericht der Bundesstelle für Schiffsunfalluntersuchung