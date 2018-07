Hamburg (dpa/lno) - Aktivisten der Umweltorganisation BUND haben kurz vor der Verkehrsministerkonferenz in Hamburg einen Verkaufsstopp für Diesel-Neufahrzeuge verlangt, die zu viel Stickoxid ausstoßen. Sie kritisierten Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei ihrer Kundgebung am Donnerstag auf dem Rathausmarkt als "Minister für Versagen und Verzögern", da er bislang keine Maßnahmen ergreife, um die gesundheits- und umweltschädliche Schadstoffbelastung in Städten zu verringern. Mit der Protestaktion forderten die Aktivisten Dobrindt auf, das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt anzuweisen, den Verkaufsstopp unverzüglich durchzusetzen. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern tagen bis Freitag in der Hansestadt und befassen sich dabei auch mit der Stickoxidbelastung durch Diesel-Autos.

